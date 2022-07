Motorista de app é preso após ser flagrado dirigindo carro roubado

Um motorista de aplicativo foi preso após ser flagrado com um carro roubado que estava circulando clonado. O automóvel Chevrolet/ Onix foi abordado em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã da última quarta-feira (20), no Km 604 da BR 324), em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Após análise de identificação veicular, os policiais constataram que os caracteres do veículo estavam adulterados.

Em consulta aos sistemas foi verificado que o veículo em questão possuía ‘queixa’ de roubo. O condutor relatou que estava utilizando o veículo para realizar transporte de passageiros de aplicativo. Ele também disse que alugou o carro por R$ 1.500 reais por mês. Por fim, informou que o contrato de aluguel foi fechado com um homem que também ‘roda’ por aplicativo na cidade de Lauro de Freitas.

Diante da situação, os policiais encaminharam o homem e o veículo recuperado para delegacia de polícia judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Segundo a PRF, na clonagem (cabrito), os criminosos trocam a identificação do veículo e seus documentos para que pareça ser um veículo regular. Neste momento o veículo recebe placas de outro veículo com características semelhantes e o proprietário desse veículo, que se encontra em situação regular, torna-se a segunda vítima dos criminosos pois passa, muitas vezes, a receber multas de trânsito e pontos na carteira (CNH) por infrações relacionadas ao veículo clonado e, em algumas situações o proprietário paga as multas sem ter conhecimento real do cometimento da infração.