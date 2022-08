Motorista de app grava áudio no momento do sequestro e manda para namorado

Uma mulher, motorista de aplicativo, conseguiu gravar o momento exato que estava sendo sequestrada por homens armados. A situação aconteceu na Zona Oeste de São Paulo e a vítima só foi liberada do cativeiro nesta quinta-feira (04).

O sequestro aconteceu por volta das 1h da manhã, quando a mulher terminava o turno do trabalho. Em um semáforo, ela foi abordada por três homens, que exibiam uma arma e pediram para ela abrir o veículo. Neste momento, ela estava compartilhando o roteiro com o namorado, que também é motorista de aplicativo.

“Essa aí já berrou. Berrou, berrou, ‘fio’. Vamos pro cativeiro que berrou, ‘fio’. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Se você fizer alguma coisa, você vai ver...”, dizia um dos sequestradores.

“Berrou, vamos se jogar pra outra quebrada, que berrou. Cê tá indo pra onde, sua vagabunda? Cê tá com o revólver, parceiro? Fica quieta!”, falou outro.

A mulher conseguiu gravar o áudio de pouco mais de 2 minutos e compartilhar a localização do carro, que estava em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste. A troca de informações ajudou a polícia a identificar o cativeiro, que ficava em uma favela do Jaguaré. A todo momento, a motorista ficou com uma arma apontada para a cabeça.

A polícia se deslocou ao bairro e, no local, houve uma troca de tiros entre os agentes e os suspeitos, que resultou em dois deles baleados. Após a situação, os sequestradores foram levados para o hospital e um morreu na unidade de saúde. O terceiro foi detido pela polícia.

Na delegacia, a motorista alegou que teve dois celulares e outros pertences pessoais roubados pelos assaltantes. Uma mulher foi presa e um segundo veículo que fazia a escolta da quadrilha foi capturado. A polícia não localizou os outros suspeitos do crime.

Foto: Reprodução / TV Globo