Motorista de caminhão é preso com 410 kg de maconha na Bahia

Ao chegarem num posto de combustível da cidade, os policiais localizaram diversas caixas empilhadas e prontas para serem carregadas em um caminhão. No interior do baú do veículo foram encontradas caixas contendo 342 tabletes de maconha, duas motocicletas, uma bicicleta e notas fiscais de produtos diversos.

O condutor foi apresentado na delegacia da região, onde todo material foi apresentado.