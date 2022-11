Motorista de caminhão embriagado é preso após se envolver em acidente na Bahia

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem por embriaguez ao volante que se envolveu em um acidente de trânsito no quilômetro 47 da BR 415, município de Itabuna, no sul da Bahia, na manhã de terça-feira (29).

A equipe recebeu a denúncia de que um caminhão Ford/F4000 havia colidido na traseira de outro veículo sem causar vítimas e evadiu do local do acidente. Os policiais conseguiram localizar o caminhão denunciado e, ao submeter o condutor ao teste do etilômetro, o aparelho indicou o teor de 1.6 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do limite regulamentar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Itabuna. Ele responderá pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante.