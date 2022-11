Motorista de Ferrari sofre acidente na região do Vale do Canela, em Salvador

O condutor de um carro da marca Ferrari sofreu um acidente na região da Avenida Garibaldi, entre as praças Lord Cochrane e Reis Católicos, no sentido Vale do Canela, por volta das 13h30 desta sexta-feira (18).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atendeu a ocorrência. Os agentes encontraram um automóvel em cima do passeio da via. O motorista estava no carro, sem ferimentos.

Um trecho da avenida foi totalmente interditado para que a retirada do veículo acidentado fosse feita por um guincho particular, e logo após liberada. Nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente.

O trânsito chegou a ficar lento no local, mas, no momento está fluindo normalmente.