Motorista de ônibus que caiu de viaduto pulou do veículo antes da queda e fugiu

Foto: Reprodução/GloboNews

O motorista do ônibus de viagem que caiu do viaduto na BR-381, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (4), pulou do veiculo momentos antes dele cair e fugiu a pé do local. De acordo com o portal UOL, o homem ainda não se apresentou à Polícia para explicar o que aconteceu na ocasião e justificar o motivo de sua fuga. O ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, deixando 14 pessoas mortas e 26 feridas.

As primeiras apurações sobre o caso constaram que o ônibus caiu do viaduto por volta das 13h30min desta sexta-feira, após um acidente envolvendo um caminhão. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros identificou 11 mortes e 29 feridos no local. As vítimas foram socorridas e levadas a um hospital da região.

Durante o deslocamento para a unidade de saúde, no entanto, três das pessoas feridas estavam em estado grave e não resistiram, vindo a morrer. O anúncio foi dado pelos bombeiros às 16h20min desta tarde, horas depois da primeira informação sobre o número de vítimas ter sido divulgada.

O momento em que o motorista pulou do veículo foi flagrado por transeuntes que passavam no local quando o acidente aconteceu. Segundo relatos dados nas redes sociais, o ônibus deu ré antes de cair e pelo menos quatro pessoas pularam dele para tentar escapar.