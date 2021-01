Motorista de Uber tira foto em cima de carro capotado no Ceará

O motorista da Uber Ewerton Edson, 21 anos, faz sucesso nas redes sociais com a foto que tirou na virada de ano em cima de um carro capotado em Maracanaú, na Grande Fortaleza.

A publicação de Edson foi repostada no perfil de humor Fortaleza Ordinária, e, até o momento, acumula mais de 1.200 comentários no Instagram e 75 mil curtidas. Dentre eles, alguns admiraram a brincadeira do rapaz “A vida tentou tombar mas ele foi lá e deu o troco”, disse um usuário. Outro internauta brincou: “Isso que eu chamo de dar a volta por cima!”.

No perfil de Ewerton, um dos comentários é: "Quero chegar em 2021 com essa tranquilidade".

Mas há quem tenha ficado preocupado com o serviço profissional do motorista de aplicativo: "Se aparecer teu perfil pra mim no Uber eu dispenso e vou a pé mesmo akkakaka", brincou dos que comentaram a foto.

As informações são do jornal O Povo