Motorista diz que assediou garota porque ela usava short ‘tipo Anitta’; cantora reage

O motorista de aplicativo André Lopes Machado, gravado assediando uma adolescente de 17 anos durante uma corrida em Viamão, na Grande Porto Alegre, no último domingo (16), justificou sua atitude colocando a culpa na vítima.

Durante uma entrevista à Rede RBS (TV Globo), replicada no perfil da cantora Anitta, ele afirma que a jovem se insinuou para ele. Ao portal Zero Hora, a garota destacou que, em posição desfavorável, ficou com medo de ser grossa com o motorista para evitar que ele tomasse “alguma atitude pior”.

Na entrevista, André cita as roupas usadas pela adolescente durante a viagem, incluindo o short ‘tipo Anitta’. “Vocês tiveram acesso ao vídeo que ela postou, me denegrindo, e ela está sorrindo, bem espalhada no banco, em posições que eu até nem gostaria de citar aqui, por isso eu não posso provar (...), mas ela estava usando um short ‘tipo Anitta’, com uma mini blusa, com as pernas abertas no banco e chamando a atenção”, declarou o homem, admitindo o assédio.

Reação

Anitta comentou a declaração do motorista de Uber, que foi banido da plataforma. “Acabei de receber este vídeo onde o motorista de uber que assediou uma passageira menor de idade tenta justificar o injustificável (seu assédio) dizendo que a menina estava usando um short "tipo Anitta" e sentada numa posição favorável ao assédio”, inicia a cantora, antes de condenar a atitude do motorista.

“NADA justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar etc não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada e/ou invadida, abusada, estuprada etc.”, continuou.

A cantora também aproveitou para elogiar a coragem da garota, evitando que ele continuasse agindo dessa forma com outras passageiras. “Quanto à menina estar usando um short "tipo Anitta", pra mim significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer e, acima de tudo, bem inteligente pra denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela”, completou.

Acabei de receber este vídeo onde o motorista de uber que assediou uma passageira menor de idade tenta justificar o injustificável (seu assédio) dizendo que a menina estava usando um short "tipo Anitta" e sentada numa posição favorável ao assédio pic.twitter.com/2NvMmmQjUR — Anitta (@Anitta) February 18, 2020 Veja a gravação divulgada pela garota durante a situação de assédio. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Clara Neide (@mariaclaraneide) em 17 de Fev, 2020 às 6:15 PST Veja a postagem da cantora.Veja a gravação divulgada pela garota durante a situação de assédio.

Denúncia

Nos vídeos divulgados pela jovem, o ex-motorista de Uber diz que ela não é incapaz e seria assim se tivesse menos de 14 anos, o que não aparenta ter, em sua opinião. "Não é problema igual. Seria um problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Aí seria uma menor incapaz”, declara.

Após dizer que namoraria a jovem se ela não tivesse namorado, ela responde que ele tem idade para ser pai dela, mas o homem devolve ainda mais incisivo no assédio: "Não sou teu pai. Eu faria coisas que o teu pai não faria". Em seguida, ele diz que estava "brincando".

Indiciamento

André Lopes Machado deve ser indiciado por perturbação da tranquilidade – uma contravenção penal que prevê como punição multa ou prisão simples (sem regime fechado) – e será investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Um inquérito será aberto para apurar se o motorista já havia assediado outras passageiras.

Em resposta ao vídeo postado pela adolescente, outras mulheres afirmaram que foram importunadas pelo mesmo homem. A Polícia Civil espera que essas pessoas procurem a delegacia para registrar ocorrências.

Após registrar a ocorrência na delegacia de Viamão, a adolescente foi encaminhada para um centro de acolhimento.