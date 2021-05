Motorista é baleado na cabeça e atropela duas mulheres na Rótula do Abacaxi

Um motorista por aplicativo atropelou duas mulheres após levar um tiro na cabeça. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (13), na Rótula do Abacaxi, em Salvador, próximo à estação de metrô Acesso Norte.

As mulheres foram identificadas como Sany dos Santos de Jesus e Maria Lúcia da Silva. A primeira vítima teve o nariz quebrado e sentia muitas dores nas costas. O caso de Maria é ainda mais grave: ela teve fratura exposta na perna. As duas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações sobre a identificação do motorista. Ele dirigia pelo app 99 taxi. Ele estava num veículo do modelo Classic, marca Chevrolet, de cor branca e atingiu o portão da estação de metrô. Informações preliminares apontam que o motorista tentou escapar de uma tentativa de assalto numa sinaleira próxima, foi encurralado por duas motos e um dos bandidos atirou na cabeça da vítima, que perdeu o controle do carro e invadiu a calçada.

Equipes da Polícia Militar foram até o local após receberem o chamado, mas ainda não há informações sobre o autor dos disparos. A Polícia Civil não se manifestou até a publicação desta reportagem.

O caso encerra mais um dia de muita violência em Salvador. Também no início desta quinta, uma outra estação de transporte público registrou um assassinato: um homem foi morto a tiros na Estação da Lapa. Na ação, uma vendedora ambulante também acabou baleada. De acordo com a Nova Lapa, que administra o terminal, o caso aconteceu em frente ao supermercado que fica dentro da estação.



A vítima, Renan Pablo da Cruz, de 18 anos, estava no local, ao lado de uma ambulante, com quem teria comprado cigarro. Um homem chegou ao local e, após uma conversa com Renan, efetuou disparos. Renan Pablo morreu no local.



A vendedora ambulante que estava ao lado de Renan também foi baleada. De acordo com a polícia, dois tiros atingiram a perna da mulher, que não foi identificada.