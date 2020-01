Motorista é contratado para fazer carreto e acaba baleado por cliente

Um homem foi baleado em um assalto na noite de terça-feira (14), enquanto fazia um carreto. Leandro dos Santos Machado, 47 anos, informou à polícia que aceitou levar um carreto para o bairro do Alto do Cabrito quando foi assaltado e baleado no ombro, antebraço e mão direita. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, a vítima informou que trabalha com seu veículo, um Ford KA, na feira de São Joaquim fazendo carretos e que aceitou fazer uma viagem para o bairro do Alto do Cabrito. O que ele não esperava é que, ao chegar no local, seria surpreendido pelo suposto cliente, que anunciou o assalto e levou seu celular.

Ainda conforme o boletim, mesmo sem a vítima esboçar qualquer reação, o criminoso resolveu efetuar disparos contra ela, atingindo várias partes do corpo e fugir do local em seguida. O fato foi registrado na 29ª Delegacia (Plataforma).

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro