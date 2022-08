Motorista é flagrado caindo do próprio carro em movimento

Se não tivesse sido gravado, ninguém acreditaria, muito menos o motorista. Um homem passava pelo bairro Jardim Brasilândia, em Ribeirão Preto, São Paulo, quando a porta do carro abriu e o condutor caiu no asfalto.

Além dele, um objeto, que parecia ser uma lata de bebida, caiu junto com o motorista. O veículo seguiu por mais alguns metros sozinho, passando entre uma casa e um poste e chegando à pista.

Em conversa ao G1, o homem brincou que o anjo de guarda fez o trabalho certo naquele momento. "Eu nasci de novo. Acho que o capeta quis me matar e o meu anjo guiou o carro, porque o que aconteceu com o carro, onde ele passou ali. Acho que ele [carro] queria me largar para trás. Falou ‘esse cara está muito pesado’", disse.

As imagens foram feitas por câmeras de segurança. A situação ocorreu no último dia 30. "Como tem a filmagem, eu só acreditei vendo. Eu nem acreditei, para falar a verdade. Até hoje eu estou abismado", relatou o motorista, que confirmou que não usava cinto de segurança no momento do acidente.

"Eu tentei pegar a porta, foi quando eu desequilibrei. Eu estava sem cinto. Se estivesse de cinto, não tinha acontecido nada. Aí a importância do cinto de segurança. Minha sorte é que eu estava devagar".