Motorista é flagrado em caminhonete com cadeira de bar em Feira de Santana

Um homem foi flagrado dirigindo um caminhão que não tinha portas nem bancos nesta quarta-feira (14). O motorista foi parado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal no Km 421 da BR 116, trecho do município baiano de Feira de Santana.

Em nota, a PRF explica que os policiais patrulhavam a rodovia quando visualizaram o veículo sem os requisitos de segurança viária e em situação completamente irregular para o tráfego.

Ao se aproximarem para os procedimentos de abordagem, a equipe ficou surpresa ao flagrar o condutor dirigindo o Bandeirante sentado em uma cadeira de bar. Além disso, o veículo estava sem as portas.

Aos policiais, o motorista relatou que estava levando o veículo para fazer serviços de chaparia.

Foto: Divulgação / PRF

Diante do cenário apresentado, o motorista foi autuado pela infração de conduzir o veículo em mau estado de conservação. A multa é de natureza grave no valor de R$195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação.

Somente em 2020, a PRF na Bahia emitiu 4.224 multas para esse tipo de infração, pois veículo em mau estado de conservação, compromete não só a segurança de quem está no interior do veículo, mas também de todas as outras pessoas que estão circulando pelas estradas e rodovias.