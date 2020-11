Motorista é preso após bater com carro no portão do escritório de Angela Merkel

Um carro bateu no portão do escritório da chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim, nesta quarta-feira (25). Não há informações de feridos. Um porta-voz do governo afirmou que a primeira-ministra e outros membros do gabinete não estiveram em perigo "em nenhum momento".

O veículo tinha frases pintadas com frases como "Pare a política de globalização" e "Seus malditos assassinos de crianças e idosos". O motorista, de 54 anos, foi retirado do carro em uma cadeira de rodas e detido.

No momento, a polícia não suspeita de um ataque terrorista. "Estamos determinando se o motorista dirigiu deliberadamente contra (o portão)", disse a polícia de Berlim no Twitter. "Ele foi levado sob custódia." Tanto o portão quanto o carro tiveram alguns danos.

A mídia alemã noticiou que o mesmo veículo foi usado em 2014 em uma tentativa de invadir o perímetro da Chancelaria para protestar contra o aquecimento global.

Merkel completou esta semana 15 anos como chanceler da Alemanha.