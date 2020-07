Motorista é preso por dirigir embrigado e na contramão na BR-116

Um motorista foi preso na noite do sábado (25) por dirigir alcoolizado na BR-116, altura de Jaguaquara. Dirigindo um Ford Fiesta na contramão, ele quase causou um acidente com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe da PRF deteve o motorista, que não teve nome divulgado.

Segundo a PRF, a situação ocorreu por volta das 21h40, quando uma equipe fazia ronda na rodovia. Na altura do KM 636, eles avistaram o Fiesta andando na contramão. A viatura foi para o acostamento para evitar uma batida frontal.

Logo depois, os policiais retornaram e conseguiram interceptar o Fiesta. Durante a abordagem, os agentes notaram que o motorista tinha sinais claros de embriaguez e mostrava dificuldade em manter o equilíbrio. Outros sinaisi eram os olhos vermelhos, o odor forte de álcool no hálito e a fala desconexa.

O teste do bafômetro constatou 0,98 mg/L no motorista, o que comprovou a embriaguez. Ele estava quase três vezes acima do limite permitido - mais de 0,34 mg/L já é considerado crime de trânsito.

O motorista, de 42 anos, além de ser autuado por alcoolemia, foi notificado por forçar ultrapassagem e conduzir veículo com documentação atrasada. O somatório das multas aproximam de quase 4.500 reais.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor da multa é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.