Motorista fica ferido durante assalto a ônibus na Baixa do Fiscal

O motorista de um micro-ônibus de 41 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido na região da testa durante um assalto, por volta das 5h15, na Baixa do Fiscal. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram do coletivo, no qual só estava o motorista e o cobrador, e anunciaram o assalto. O motorista tentou se esquivar da dupla e um dos criminosos efetuou disparos contra o condutor do coletivo, que foi atingido por estilhaços.

A vítima foi socorrida para a UPA da San Martin, onde permanece. Ele não corre risco de morte. Segundo informações do cobrador, que pediu para não ser identificado, o crime ocorreu embaixo do Viaduto dos Motoristas. "O carro ainda estava andando, quando dois caras na moto deram voz de assalto com o ônibus ainda em movimento. Puxaram a arma e apontaram para o motorista. Assustado, ele tentou desviar. Aí eles acabaram atirando, achando que ele ia jogar o carro em cima. Foi um tiro só, que pegou de raspão no motorista, mas saiu muito sangue. Só estávamos nós dois no carro. Foi sentido Paripe", contou.

O cobrador contou ainda que, após ser ferido, o motorista parou o veículo e disse:

"fui atingido". Mas, mesmo assim, ele ainda conseguiu permanecer na direção do coletivo e foi conduzindo o veículo até a UPA DA San Martin. Eles chegaram na unidade por volta das 5h40.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, através da sua assessoria de imprensa, que o motorista foi atingido por estilhaço de vidro do ônibus e que, diante da situação, glicemia dele baixou. "Ele segue monitorado pela equipe da UPA", acrescentou a SMS, por meio de nota.