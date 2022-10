Motorista morre ao bater em outro carro e em poste na Paralela

Um motorista morreu ao bater o carro contra outro veículo e depois em um poste na Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada deste domingo (9). Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a batida foi perto do Viaduto Canô Veloso.

O homem morreu no local, segundo a Transalvador. O nome dele não foi informado. Não há registros de mais feridos.

De acordo com as primeiras informações, um Toyota Corolla e um Jeep Commande se chocaram e depois o Corolla foi arremeassado na direção do poste. Não se sabe ainda o que causou o acidente, diz o órgão de trânsito.

O carro ficou destruído com o impacto da batida.

(Foto: Reprodução)