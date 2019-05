Motorista morto em acidente com sub-15 do Bahia trabalhava para Igor Kannário

Deputado estadual eleito pela Bahia, o cantor Igor Kannário publicou uma foto lamentando a morte do motorista que dirigia o ônibus que transportava a equipe sub-15 do Bahia para a Copa Nike, torneio de base que a equipe tricolor disputaria em São Paulo. Carlos Oliveira Pacheco foi uma das duas vítimas fatais do acidente que envolveu o ônibus do Bahia e uma carreta que transportava eletrodomésticos.

O motorista era experiente e tinha hábito de transportar atletas de divisão de base e artistas baianos, como o próprio Igor Kannario. Na publicação feita em sua conta pessoal do Instagram, Kannário afirmou que Pacheco será para sempre o seu motorista, “o motor do Kannario”.

Maior rival do Bahia, o Vitória também fez uma manifestação pública lamentando o acontecimento. No Twitter o rubro-negro afirmou que “O E.C. Vitória lamenta o acidente ocorrido neste sábado, envolvendo o ônibus que conduzia a equipe sub-15 do Bahia, e solidariza-se com o @ECBahia e parentes dos atletas e integrantes da comissão técnica, desejando pronto restabelecimento aos feridos”. Na mesma rede social, o Bahia prestou agradecimentos.

Além do Vitória, outros clubes do futebol brasileiro prestaram condolências ao Bahia e à família do motorista Carlos Pacheco. Foi o caso de Ceará, Fortaleza, Chapecoense, Santos e São Paulo. Este último, inclusive, teve um tweet repercutido pelo goleiro Jean, formado nas categorias de base do Bahia e vendido ao clube paulista após a temporada de 2017.

Carlos Pacheco era torcedor do Vitória. Em uma rede social, o motorista utilizava como foto de perfil uma imagem vestindo a camisa rubro-negra. O motorista tinha experiência no transporte de artistas e atletas de divisão de base. Além de Kannário, ele também fazia viagens do forrozeiro Del Feliz.

Torcedor do Vitória, Carlos Pacheco fazia o transporte dos garotos da base tricolor (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

Uma batida frontal entre um ônibus que transportava a delegação do time sub-15 do Bahia e um caminhão deixou dois mortos na manhã deste sábado (4). O acidente aconteceu por volta das 7h, na BR-251, próximo ao município de Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube, que informou que a delegação estava a caminho de São Paulo para a disputa da Copa Nike.

De acordo com a Polícia rodoviária Federal, morreram o motorista do coletivo contratado pelo clube e o do caminhão - ambos ficaram presos às ferragens. Além disso, o condutor reserva do ônibus, que não teve seu nome revelado, foi arremessado para fora do veículo e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por um helicóptero do Corpo de Bombeiros para um hospital de Montes Claros, em Minas Gerais.

A PRF informou ainda que o acidente aconteceu no km 236 da via. Segundo a PRF, a carreta invadiu a contramão causando a colisão com o ônibus que vinha no sentido da via. O caminhão, que transportava eletrodomésticos, foi saqueado por populares que passavam pelo local.

Por meio de nota, o Bahia informou que "o motorista Carlos Oliveira Pacheco não resistiu à colisão frontal com uma carreta na região de Salinas, em Minas Gerais, e faleceu na hora. Ele era funcionário da MS Turismo, empresa a qual o veículo foi alugado". O nome da outra vítima fatal não foi revelado.

Ainda segundo a assessoria de comunicação do Bahia, a delegação tricolor que estava no ônibus era formada por 22 pessoas - 16 atletas e 6 integrantes da comissão técnica. Nove deles precisaram de atendimento médico, todos sem gravidade, sendo que cinco já foram liberados e outros quatro, sendo um deles um atleta, seguem em observação.

