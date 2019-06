Motorista perde controle, carro atravessa via e cai no Dique do Tororó

Um idoso de 72 anos perdeu o controle do carro quando descia a ladeira da União, atravessou a via e caiu no Dique do Tororó na noite desta terça-feira (18). O motorista Vilson Almeida Batista estava sozinho no carro. Jovens que jogavam futebol nas proximidades ajudaram no resgate da vítima. Depois, chegaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Chegamos logo após a comunicação do acidente e auxiliamos no que foi preciso. Fizemos uma varredura inical no local para verificar se havia mais vítimas, mas nada foi encontrado. Testemunhas também informaram que ele estava sozinho no momento do ocorrido", diz o comandante do 3° GBM, major Ramon Dieggo.

"Segundo populares, ele (o motorista) saiu inconsciente, devido à questão até do direcionamento que foi dado ao veículo, e logo após ele saiu e as pessoas que retiraram ele fizeram o procedimento em solo", acrescentou o major, afirmando que o motorista estava recebendo socorro médico.

Os amigos Breno Nascimento, 18, Luan Dias, 19, Lázaro Vinícius de Araújo, 15, e Genilson Nascimento, 24, entraram na água para ajudar o motorista. "Eu vi o carro descendo, graças a Deus não tinha ninguém passando. Quando o carro caiu, eu já vim correndo e aí eu pulei..."., contou Luan. Eles relataram que abriram a porta da frente para ajudar a retirar o motorista, que ao ser resgatado, já estava na parte de trás do carro.

"A gente ficou procurando ele e não tava achando. Abrindo as portas e nada de achar. Ele foi parar na parte do fundo. A gente chegou a desistir e tudo, pensando que não tinha ninguém, que o carro desceu só", diz Luan. "Mas depois que a gente foi ver, meu irmão tocou nele. Aí eu desci pelo lado de lá e meu irmão de cá... Ali não era tão fundo. Ele estava desacordado, todo mole na água. Eu empurrei ele e meu irmão puxou, todo mundo levantou ele. Eu carreguei e trouxe para a grama... O rapaz que era médico fez umas 'coisas lá' nele e depois a ambulância chegou".

"Voou e caiu lá dentro", se limitou a dizer a aposentada Lucidalva Ribeiro, vizinha do idoso acidentado, que mora na região da Ladeira da União, nas proximidades do Dique.

Também vizinha de Vilson, a dona de casa Maria José acredita que ele tenha perdido o controle após se sentir mal. "Eu estava na minha varanda quando vi o carro descendo. Ele tem família, mora duas casas depois da minha", contou ela.

Veja o relato:

Apesar da grande movimentação na região, por conta da partida entre Brasil x Venezuela na Arena Fonte Nova, o carro não atingiu ninguém. Segundo o major, "tudo indica que a vítima teve algum mal-estar no volante". Não há informação sobre o estado de saúde do motorista.