Motorista perde controle e capota carro na Avenida Paralela

Um carro capotou na Avenida Paralela logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23). De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 4h e não deixou vítimas.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o condutor do veículo trafegava na Rua Thomaz Gonzaga, no bairro de Pernambués, e ao invés de seguir o fluxo normal para acessar a região da rodoviária, atravessou as pistas e foi parar no canteiro de obras da Paralela, na altura da Grande Bahia.

Ao chegar ao local, agentes da Transalvador não encontraram o motorista do veículo, que deixou o local antes da chegada do órgão. O carro foi levado para o pátio da superintendência de trânsito por volta das 6h.

Outro acidente

Já por volta das 6h, um outro acidente ocorreu também na Paralela. O pneu de uma moto estourou e derrubou piloto e carona no chão. O motociclista, que trabalha como mototaxista, se feriu e aguarda atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.