Motorista perde controle e destrói muro de bar na Suburbana

Um acidente deixou a frente de um bar destruído na madrugada desta segunda-feira (3), na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador.

Um homem vinha em alta velocidade na via e, após passar por um quebra-molas, perdeu a direção do veículo e se chocou contra o muro do imóvel, que estava fechado, quebrando também o relógio de luz do local e o contador de água, que apresentou vazamento durante toda a manhã.

Segundo a Transalvador, o caso aconteceu por volta das 3h urbana, em Salvador, próximo à região de Santa Luzia do Lobato, sentido Paripe. Ninguém ficou ferido.

Assustado, o condutor do veículo disse aos moradores do bairro que estava fugindo de um arrastão. A Polícia Militar fez rondas no local, mas não encontrou os criminosos.