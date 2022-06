Motorista perde controle e veículo cai de uma altura de 8 metros em Salvador

Um veículo caiu no fundo de uma residência no bairro Alto do Cabrito, em salvador, após o condutor perder o controle da direção. Testemunham apontou que o carro despencou de uma altura de oito metros. O acidente aconteceu após o homem engatar a marcha ré.

O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade médica. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Um idosa mora sozinha no imóvel. No momento do acidente ela não estava na casa.

Uma imagem do acidente mostra que a queda do veículo arrancou algumas telhas do imóvel e possivelmente tenha danificado um muro. O caro ficou preso próximo a um portal de entrada da residência.