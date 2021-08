Motorista perde controle, invade calçada e atropela homem em Lauro de Freitas

Um motorista perdeu a direção do carro e atropelou um homem na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O condutor do carro de passeio ainda subiu na calçada e atingiu barracas na região.

Segundo informações do Centro Integrado de Mobilidade Urbana de Lauro de Freitas, o acidente aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (16), por volta das 13h, perto de um supermercado.

O homem que dirigia o carro perdeu o controle e se chocou contra um pedestre que estava em uma das barracas de rua no local. Ele e o condutor do veículo tiveram ferimentos leves. Ainda não há informações do que provocou o acidente.

Momento antes do acidente, um motociclista também foi atropelado por um carro, que passava na mesma região. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).