Motorista por app é agredido e tem carro destruído após discussão de trânsito no Candeal

O motorista por aplicativo Mateus de Jesus, de 27 anos, cumpria mais uma noite de trabalho, como faz há aproximadamente um ano em Salvador. Por volta das 2h55 da madrugada, atendeu a uma corrida cujo deslocamento teria como partida o bairro Rio Vermelho, com uma parada no Candeal e destino final em Brotas. A corrida, no entanto, foi interrompida na primeira parada, quando Mateus e os passageiros foram surpreendidos por um homem ainda não identificado, que agrediu o profissional e destruiu seu veículo após uma discussão de trânsito. A situação foi gravada por Mateus e publicada nas redes sociais.

Nas imagens, um homem aparece com uma camisa rosa e calça escura. Bastante exaltado, ele acusa Mateus de ter batido no carro dele e, por isso, “veria o que é prejuízo”. Ao CORREIO, na tarde deste domingo (3), Mateus contou que a situação ocorreu exatamente na praça do Cidade Jardim, quando um carro em alta velocidade surgiu na contramão.

“O carro já vinha numa velocidade bem acima. Eu dei uma parada e também estava conversando com um passageiro. Nessa parada, um outro rapaz [o agressor] parou atrás de mim e bateu no meu carro. Ele diz que eu dei uma ré. Cheguei até a engatar essa ré e monitorar o motorista que estava vindo, mas não cheguei a dar essa ré. Não foi à toa que meu carro não teve nada. Só teve o dele”, inicia Mateus.

De acordo com Mateus, o homem que vinha na contramão, ao perceber a confusão, foi embora e disse que não iria pagar nada, fazendo referência ao dano causado no carro daquele que logo em seguida agiria com violência contra o motorista por aplicativo.

“O cara que vinha na contramão foi embora. Disse que não ia pagar nada a ele [agressor]. Aí ele ‘não vou ficar no prejuízo. Você vai ver o que é prejuízo’. E ele começou a quebrar meu carro todo. No que ele começou a quebrar meu carro, eu comecei a gravar. Ele me deu chute. Eu comecei a correr com de uma maior represália. Eu me afastando dele e ele vindo atrás de mim. Ele meteu o sapato no vidro do meu carro. Ele afirma no vídeo que ele quebrou mesmo. Ele queria que eu pagasse um prejuízo que foi ele que bateu no meu carro. E os passageiros estavam dentro do carro quando ele quebrou o vídeo”, explica. Segundo Mateus, o agressor aparentava sinais de embriaguez.

Mateus conta que durante todo o ataque ao veículo os passageiros ainda estavam acomodados no banco traseiro do veículo, como mostra as imagens gravadas. O motorista conta que conseguiu sair do local no próprio veículo após o agressor entre em seu carro. “Eu entrei no meu carro e saí correndo, com medo de ele pegar uma arma de fogo, coisa do tipo e eu perder minha vida por conta de uma discussão que não tinha sentido. Eu já queria sair antes. A passageira até falou ‘bora, moço’. Quando eu entrei no carro para ir embora ele meteu o pé no retrovisor, foi para a frente e quebrou o farol, foi para o lado e quebrou o outro retrovisor, foi para o fundo e meteu o sapato no vidro.”

Após deixar o local, Mateus se deslocou à 7ª Delegacia Territorial, no Rio Vermelho, na tentativa de registrar a ocorrência. Encontrou a unidade fechada. Ele relata que durante o percurso não encontrou nenhuma viatura para que pudesse relatar o ocorrido. Segundo ele, outros colegas, também motoristas de aplicativo, o orientaram a buscar a Delegacia Territorial de Brotas. Por fim, realizou, ainda durante a madrugada, um Boletim de Ocorrência por meio da Delegacia Virtual. Na manhã deste domingo, recebeu a devolutiva do documento apenas com a assinatura digital de um escrivão.

Passado o susto inicial, Mateus diz não saber o que irá fazer com o prejuízo após ter tido o veículo abandonado. “É meu ganha pão. Eu trabalho com o carro alugado. Não sei o que fazer nesse momento. Além de eu ter que pagar as diárias essa semana, vou ter que pagar esse prejuízo”, finaliza.

Veja as imagens gravadas durante a discussão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateeus Santt (@mateussantt)

Investigação

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência na Delegacia Virtual e informou que o procedimento será encaminhado à 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas, que vai apurar o ocorrido e ouvir as partes envolvidas.

“De acordo com o comunicante, três passageiros solicitaram uma corrida do Rio Vermelho para o Candeal de Brotas e, chegando no local, seu veículo se envolveu em um acidente de trânsito. O condutor do carro que bateu no fundo do automóvel que fazia transporte por aplicativo culpou o motorista pelo acidente e houve uma discussão. O comunicante foi agredido fisicamente e teve seu veículo danificado. Os envolvidos devem ser ouvidos na 6ª DT/Brotas”, diz a PC.

Mateus também afirma ter feito o registro do ocorrido junto à 99, plataforma à qual prestava serviço. Até a publicação desta matéria ele não havia obtido resposta.