Motorista que filmou chuva de dinheiro ganha diárias em hotel: ‘ainda procurei umas notas por lá’

O motorista de aplicativo Atan de Araújo, mais conhecido como Atan Uber (@Atan_Uber), ainda curte a repercussão dos registros que fez de uma chuva de dinheiro ocorrida em frente a um hotel na orla da Barra, em Salvador. Na semana passada, a própria hospedaria resolveu recompensá-lo com três diárias no local, as quais curtiu ao lado da esposa, Sheilla. Sua mãe, Eva, também pôde aproveitar parte das regalias.



“Foi muito top, muito show de bola. Ainda procurei umas notas (de dinheiro) por lá, mas não tive sucesso”, contou ele aos risos, em entrevista ao Alô Alô. Atan, que mora com a companheira em Pituaçu, ficou dos dias 26 a 28 de janeiro no Monte Pascoal Praia Hotel, e aproveitou bastante.



“Foram os R$ 150 mais bem pegos da minha vida. Não me arrependo de não ter pego mais”, afirma o rapaz, que ficou conhecido nacionalmente após os registros da chuva de grana publicados na internet. No domingo, apareceu no programa Fantástico (TV Globo) falando sobre a situação inusitada, ocorrida no mês passado. Relembre.





E a cortesia do hotel deu resultado. “Através da minha divulgação, já teve até gente que se hospedou lá. Gente agradecendo a indicação”, salientou.



Felicidade de mãe

Apesar do sucesso do vídeo, foi uma situação mais comum que o deixou mais sensibilizado.



“Num dos dias, levei minha mãe pra jantar lá no hotel. Assim que ela entrou, que ela viu aquele lugar com tudo muito chique, muito top, ela falou: 'Atan, me belisca!' Aquilo foi muito show e eu falei pra ela: 'mãe, não se preocupe. Isso aqui é só o começo. Ainda vou te levar pra muitos lugares top'. Aquilo que ela falou pra mim foi surreal. Não tem dinheiro que pague isso", comentou ele sobre dona Eva, que vive em Paripe, onde o motorista nasceu e foi criado.





