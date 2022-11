Motorista reage a tentativa de roubo e mata assaltante em Salvador

Um homem, ainda não identificado, morreu após ter tentado roubar um carro, no domingo (27), na Estrada do Fidalgo, no bairro de Cassange, em Salvador. O suspeito entrou em luta corporal com o condutor do veículo e acabou sendo atingido.

A Polícia Militar afirmou que, por volta das 3h20 de domingo (27), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) informou que havia o corpo de um homem no interior de um veículo sem sinais vitais, que teria sido vítima de disparos de arma de fogo, em Cassange. Ao chegar no local, os agentes confirmaram o fato.

Segundo informações levantadas pela PM, o condutor de um veículo foi abordado por três homens armados, que deram voz de assalto. Um dos criminosos entrou no veículo e iniciou uma luta corporal. A vítima disparou contra o criminoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os comparsas conseguiram fugir.

A Polícia Civil informou que o condutor do carro já prestou depoimento na unidade especializada. O caso, caracterizado como legítima defesa, está sendo apurado pela 1ª DH/Atlântico. A PM e a PC não informaram se a arma utilizada era do suspeito ou do motorista.