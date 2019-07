Motorista se perde, entra em rua apertada e caminhão fica preso em ladeira

Após pegar informação errada e se perder, um motorista de caminhão perdeu controle durante descida e ficou preso em ladeira por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (5), em Campinas de Pirajá, em Salvador.

O fato ocorreu na Travessa da Samba, acesso que liga os bairros de Campinas e Lobato.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o caminhão vinha vazio do estado de Sergipe para ser carregado em Salvador.

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Segundo populares, o motorista recebeu informação que no local daria para o veículo passar. O destino seria o bairro do Lobato.

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão no local para averiguação de um imóvel que foi atingido pelo caminhão. A residência foi evacuada e nenhuma pessoa ficou ferida. Após a retirada do veículo, as equipes começarão a inspeção do local.

A residência que foi atingida pertence a aposentada Maria José Bezerra, 63 anos, mas quem morava na casa era sua filha e sua neta, a pequena Ágata, 11. Ela contou que estava em outra casa quando seu filho a acusou do incidente.

Foto: Evandro Veiga/CORREIO

"Meu filho foi correndo me chamar, era muito cedo, por vota de 5h da manhã. Minha neta estava dormindo e o pai dela a acordou e levou lá para casa. Por sorte, ele conseguiu levar ela antes da do baú encostar na casa. Foi um susto grande. Mas eu entendo o lado do motorista, ele não teve culpa, deram uma informação errada e ele acabou descendo aqui sem saber. Pedi que ele ligasse para a prefeitura vir resolver logo", contou.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier