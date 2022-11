Motorista tem mal súbito e carro despenca de estacionamento de mercado em Salvador

Um motorista perdeu o controle do carro após ter um mal súbito no estacionamento do supermercado Atacadão Atakarejo, na Estrada da Rainha, no bairro do Barbalho. O veículo despencou do local na manhã desta terça-feira (1°).

O veículo caiu com os pneus voltados para cima. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e passa bem.

A Superintendência de Trânsito do Salvador foi acionada e informou que, ao chegar no local, identificou que o veículo era um táxi. O veículo bateu de ré em uma mureta e acabou caindo em um vão. Um guincho foi acionado para retirar o carro. O acidente não impactou o trânsito da região.

De acordo com o Samu, o condutor foi atendido pelos profissionais do órgão e recusou remoção para alguma unidade de saúde.

A rede Atacadão Atakarejo informou que prestou assistência e mais ninguém se feriu.