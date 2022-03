Motoristas e entregadores por aplicativo fazem paralisação nacional nesta terça (29)

Trabalhadores de aplicativos se mobilizarão em todo o país, nesta terça-feira (29), em uma paralisação que busca reivindicar direitos paras as categorias de entregadores e motoristas de empresas como Uber, 99 e iFood.

Os organizadores preveem uma adesão nacional, com protestos em todas as capitais. Em Salvador, a Cooperativa Mista de Motorista e Mototaxistas por Aplicativo (Coopmmap) realizará uma assembleia às 9h, na Balança do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Durante o período, os trabalhadores deverão desligar seus aplicativos, gerando um "apagão" nos sistemas pela falta de motoristas.

No último dia 14 de março, a Uber anunciou um aumento temporário de 6,5% no preço das corridas aos clientes por conta da alta dos combustíveis, contudo, segundo os motoristas, esse valor extra não foi repassado aos parceiros, o que gerou a iniciativa para a mobilização. Além disso, a assembleia da Coopmmap irá discutir formas de exigir que as empresas aumentem a remuneração em todas as corridas, mostrem o destino do passageiro antes que a corrida seja aceita, instalação de câmeras em veículos de motoristas mulheres, dentre outros.

Veja as reivindicações dos motoristas: