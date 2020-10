Motoristas encaram congestionamento após mudanças de trânsito na Avenida ACM

Desde a manhã desta quarta (7), quem passa pela Avenida ACM, no bairro do Itaigara, enfrenta congestionamento. Mudanças no trânsito causadas pelas obras do BRT causaram o engarrafamento que, segundo a Transalvador, teve início ainda de manhã e por volta das 13h desta quarta-feira (7) se estendia no trecho que vai do Detran até a altura do posto BR.

Por conta das obras de drenagem, pavimentação e urbanismo do BRT, o trecho principal da via, em frente ao Shopping da Bahia, está bloqueado. Muitos motoristas que foram pegam de surpresa, ficaram confusos sobre que caminho deveriam pegar.

Os que estiverem na marginal da via, em direção à Avenida Tancredo Neves, devem se manter na marginal do shopping, para retornar para pista principal depois do Centro Empresarial Iguatemi. Essa intervenção deve ser concluída até o dia 31 deste mês.

Outras mudanças ainda devem acontecer nos próximos dias. A partir do sábado (10), as mudanças serão no trecho perto da Rua da Polêmica, nos arredores do Hospital Teresa de Lisieux. De 10 a 18 desse mês, o elevado em frente ao Cidadela será bloqueado. Os veículos que seguem para a Lucaia devem acessar a marginal por uma entrada provisória que será aberta perto da Rua da Polêmica.

No mesmo período, o retorno em frente ao Lar Shopping vai ser interditado. Os motoristas que seguem na direção do Shopping da Bahia devem retornar no Parque da Cidade ou no Mercado do Rio Vermelho, indica a Transalvador

Ainda de 10 a 18, também será interditado o trecho entre a Faculdade Universo e o Lar Shopping. Com isso, quem sai do Lucaia ou do Itaigara terá que subir o elevado e passar pela Avenida Paulo VI ou seguir rumo à Tancredo Neves ou Paralela.

Já a partir do dia 19, os motoristas que passarem por esse trecho terão duas opções. Quem quiser ir para a Tancredo Neves ou Paralela deve subir pelo elevado. Já quem quiser ir para a Avenida Paulo VI ou Shopping da Bahia terá que utilizar a via marginal que passa diante do Teresa de Lisieux.

Por conta do fluxo de veículos, o estacionamento zona azul que funciona na região ficará desativado de maneira temporária, informou a Transalvador.

Já entre 10 e 24 de outubro, um serviço de terraplanagem vai acontecer na pista principal perto do Teresa de Liseux. Por conta disso, os motoristas que querem ir à Avenida TAncredo Neves farão um desvio leve na pista principal, subindo o elevado. Quem quer ir para a via marginal do Hiperposto deve usar a pista marginal do Teresa.