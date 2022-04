Motoristas ficam feridos em dois acidentes de trânsito nesta sexta em Salvador

Quando o relógio chegou às 7h desta sexta-feira (1º), Salvador já havia registrado, pelo menos, dois acidentes, de acordo com informações da Transalvador, que monitora as vias da capital baiana através do Núcleo de Operação Assistida (NOA). O primeiro deles ocorreu ainda na madrugada, por volta das 2h30, na Rua Miguel Navarro y Cañizares, na Pituba.

Na ocasião, um motorista acabou perdendo o controle do veículo, colidiu com uma árvore e caiu com um veículo em um canal localizado na rua. Preso nas ferragens, ele foi resgatado por uma equipe do Salvar e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que ainda não foi identificada. No entanto, de acordo com o NOA, o motorista, que estava sozinho no veículo, teve ferimentos graves e, por isso, precisou ser levado para o HGE.

Apesar do impacto forte gerado na batida, o acidente não afetou o trânsito por ter acontecido durante a madrugada, quando não há um fluxo volumoso de veículos. Diferente da segunda batida do dia, registrada em um trecho da região Bonocô. Nesta, outro motorista saiu da pista e bateu em um poste.

Como a ocorrência se deu por volta das 6h45, a região apresentou lentidão no sentido Shopping da Bahia por, pelo menos, meia hora. Atendido pelo SAMU, segundo informações da TV Bahia, o motorista não teve ferimentos graves, estava consciente após a batida e apresentou apenas sangramentos na região da cabeça.