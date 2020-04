Mototaxistas credenciados começam a receber cestas básicas da prefeitura

A prefeitura começou, nesta quarta-feira (29), a distribuição de aproximadamente 1,3 mil cestas básicas para mototaxistas. Todos os profissionais credenciados para atuar no transporte individual de passageiros do município receberão, até a próxima quarta-feira (6), os donativos.

A entrega acontecerá na sede da Secretaria de Mobilidade (Semob), em Amaralina, e será de forma escalonada, segundo número de alvará de cada profissional - um formato pensado para evitar aglomerações. O primeiro dia da ação foi acompanhado pelo prefeito ACM Neto e pelo titular da Semob, Fábio Mota.

"Esses profissionais estão entre as 200 mil famílias da nossa cidade que estão recebendo cestas básicas todo mês nesse período de crise. São pais e mães de família que lutam e trabalham muito e que agora [durante a pandemia do novo coronavírus estão preocupados em como colocar alimento na mesa de casa", afirmou ACM Neto, destacando a importância dos mototaxistas para cidade.

A doação das cestas básicas acontece sempre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Neste primeiro dia, quarta-feira (29), estão sendo atendidos motoristas com alvarás de número M-0001 a M-0300.

Nesta quinta (30), receberão os donativos quem tiver os alvarás de M-0301 a M-0600. Na segunda (4), é a vez de M-0601 a M-0900. Na terça (5), entre M-0901 a M-1265. E, na quarta-feira (6), a entrega será para os profissionais que não compareceram nos dias anteriores.

Para retirar os materiais, os mototaxistas devem apresentar alvará de circulação ou cartão de identificação (crachá), além de um documento de identificação com foto (RG ou CNH). Segundo Fábio Mota, apenas os profissionais credenciados têm o direito à retirada das cestas e as doações não englobam os motoristas acima de 60 anos que recebem auxílio de R$ 270, por meio do programa Salvador por Todos.

“Os mototaxistas vêm sofrendo muito com problemas nas finanças e orçamentos pessoais, da mesma forma como aconteceu com outros modais, como táxis e transporte de aplicativos. Portanto, todos eles receberão cestas básicas pelos próximos três meses, pelo menos”, comentou Mota.

Jailton Carvalho, 35 anos, foi um dos primeiros a comparecer na sede da Semob para pegar as cestas básicas. Para ele, a queda na renda chegou a 80%, já que há menos pessoas nas ruas, por causa do isolamento social. “Estamos saindo de manhã e não estamos conseguindo alcançar a meta diária por causa do movimento fraco. A cesta já nos faz economizar com os gastos com comida. Agradeço à prefeitura por esse apoio. Toda a bênção é bem-vinda”, disse.