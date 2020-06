Mototaxistas receberão cestas básicas da prefeitura a partir desta quinta (4)

A segunda etapa da distribuição de cestas básicas para mototaxistas credenciados começa nesta quinta-feira (4). O benefício é exclusivo para os 1.243 profissionais com idade entre 18 e menos de 60 anos. Já aqueles que são idosos, ou seja, que possuem idade a partir dos 60, não têm direito, pois já recebem o benefício de R$ 270 do Salvador por Todos.

A entrega das cestas será na sede da Secretaria de Mobilidade (Semob), em Amaralina, e ocorrerá de forma escalonada. Ou seja, a ordem de entrega obedecerá o número de alvará de cada profissional, para evitar aglomerações. No mês anterior, 1.070 mototaxistas efetuaram a retirada dos alimentos.

Para os trabalhadores com alvará de M-0001 a M-0300, as cestas serão distribuídas nesta quinta; com alvará de M-0301 a M-0600, na sexta-feira (5); com alvará M-0601 a M-0900, na próxima segunda-feira (8); com alvará de M-0901 a M-1265, na terça-feira (9); e os que não compareceram nas datas indicadas, na quarta-feira (10).

Para retirar a cesta, é necessário que os mototaxistas apresente o alvará de circulação ou crachá, além de um documento de identificação com foto (RG ou CNH). Além disso, será obrigatório o uso de máscara para retirar os donativos.