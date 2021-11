Moura Dubeux projeta gerar mais de mil empregos diretos em Salvador

A Moura Dubeux, maior incorporadora do Nordeste, celebra os resultados e o desempenho na região. Em 2021, a companhia consolidou sua liderança no mercado nordestino, atuando em sete estados – Pernambuco, Bahia, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe.



Em Salvador, com o lançamento mais recente, o Horto Essence, a companhia chega ao sétimo canteiro de obras em andamento na cidade. “Em pouco meses vamos ultrapassar os 1.000 empregos diretos nos nossos canteiros de obras apenas em Salvador”, ressalta Fernando Amorim, diretor regional da companhia. Este número reforça a importância do setor na geração de empregos em todo o país e na força da construção civil no fomento da economia local.



“A manutenção pela Prefeitura, na esfera fiscal, dos descontos de 20% do ITIV para imóveis novos e o desconto de 50% na outorga onerosa para novos empreendimentos impulsionam ainda mais o setor. Tudo isso mostra a relevância da união de forças em prol do mercado imobiliário que impacta em tantas vidas e negócios”, declara Amorim.

Foram 19 (dezenove) empreendimentos lançados na região Nordeste nos últimos 12 meses, com valor geral de vendas (VGV) líquido de R$ 1,4 bilhões. Destes lançamentos, nove ocorreram somente no primeiro semestre deste ano, quando o crescimento das vendas líquidas foi de 281,8% em relação a 2020.



Somente no terceiro trimestre deste ano, os cinco lançamentos da companhia somam R$ 336 milhões em VGV líquido. O número de vendas e adesões líquidas do 3º trimestre foi 23,4% maior do que no mesmo período do ano passado, um total de R$ 343 milhões. Nos nove primeiros meses do ano, este número chega a R$ 971 milhões e confirma a demanda consistente pelos produtos MD. Já o índice de venda sobre oferta (VSO) registrou índice expressivo de 55,8% nos últimos doze meses.

“Em Salvador, os números evidenciam que a demanda pelos nossos produtos continua crescente”, observa Diego Villar, CEO da empresa. Dentre os resultados de 2021, em Salvador, o Dumare, na orla de Jaguaribe, teve 100% das unidades vendidas em apenas 30 dias. Com VGV de R$ 70 milhões, este empreendimento de alto padrão conta com 3 suítes de 103 m².



No Horto Florestal, com unidades de 3 e 4 suítes, de 133 e 167 m² e um VGV de R$ 75 milhões, o Horto Essence se integra à família Horto Florestal e já está 60% vendido. Neste mesmo bairro, foi lançado em dezembro de 2020, o Mirat Martins de Sá, empreendimento de alto luxo, com a exclusividade de 1 apartamento por andar, com 253 m², e 37 andares.

Além dos 07 canteiros de obras, a empresa planeja lançar nos próximos meses mais dois empreendimentos, um no Rio Vermelho e outro no Caminho das Árvores. “Os projetos estão espetaculares, os clientes irão se surpreender positivamente, assim que for concluído o registro de incorporação será iniciada a comercialização”, comenta Amorim.