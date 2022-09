Móveis e eletros furtados em casas de luxo em Salvador são recuperados

Móveis e eletrodomésticos que foram furtados em várias casas e apartamentos de luxo na orla de Salvador, foram recuperados pela Polícia Civil nesta terça-feira (20). Os suspeitos foram identificados e estão sendo procurados.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal alugava os imóveis usando documentação falsa. No local, pegava os produtos e vendia em sites de compra e venda, o que facilitava a fuga do imóvel.

No total, foram recuperados colchões, cama Box, um conjunto de mesa com seis cadeiras e uma geladeira. As pessoas que compraram os imóveis foram conduzidas à unidade policial, onde foram liberadas após depoimento.