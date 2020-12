Movimentação de dinheiro foi crucial para nova fase da Operação Faroeste

Além da delação do advogado Júlio César Cavalcanti, dados da movimentação de dinheiro rastreada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foram considerados cruciais para a nova fase da Faroeste, deflagrada anteontem. À Satélite, investigadores destacados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para atuar no caso afirmam que os relatórios do Coaf forneceram indícios robustos sobre o fluxo financeiro atípico de alvos apontados pelo delator como operadores de propina para magistrados que integram a cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Em especial, filhos de desembargadores que atuam como advogados e sócios de grandes escritórios do ramo em Salvador.

Banco de família

A lista inclui os irmãos Arthur e Rui Barata, filhos da desembargadora Ligia Cunha Ramos, presa temporariamente por cinco dias; Marcelo Junqueira Ayres, genro do ex-senador Walter Pinheiro (PT); e Ivanilton Júnior, filho do desembargador Ivanilton Santos, afastado do cargo por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Bola da vez

Entre os nomes que despertaram atenção dos investigadores da Faroeste, o advogado Diego Freitas Ribeiro ocupa lugar de destaque no radar do Ministério Público Federal e da PF. Juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de 2017 a 2019, Ribeiro é suspeito de operar recursos ilícitos para duas desembargadoras acusadas de participar do esquema de venda de sentenças no TJ - Ligia Ramos e Sandra Inês Moraes Rusciolelli, presa em março deste ano. De 2013 a 2019, circularam nas contas de Ribeiro R$ 24 milhões, grande parte pela agência do Itaú Personnalité da Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba.

Ficha corrida

Monitoramento feito pela PF mostra que Diego Ribeiro foi ao apartamento de Sandra Inês no Le Parc em 27 de janeiro, cerca de dois meses após a primeira fase da Faroeste. Em sua delação, Júlio César Cavalcanti confirmou que, horas antes, havia se reunido no mesmo endereço com a desembargadora e seu filho, Vasco Rusciolelli, para discutir repasses de propina do esquema. O delator revelou que foi orientado por Vasco, preso com mãe, a apresentar um nome falso na portaria do condomínio, para driblar o cerco montado pela operação.

Aleluia, irmão!

Em meio à montagem do futuro secretariado do Palácio Thomé de Souza, aliados próximos ao prefeito eleito Bruno Reis (DEM) garantem que a bancada do Republicanos na Câmara de Vereadores de Salvador tem vaga garantida na linha de frente, para que Alberto Braga, primeiro suplente da sigla, permaneça na Casa. Até a noite de ontem, os cardeais do partido ainda não haviam decido quem indicarão. O que deve acontecer antes de domingo.

Além da disputa

Na contramão da política do ódio, o deputado estadual Jacó (PT) mostrou que é possível deixar diferenças ideológicas de lado. À coluna, o petista manifestou apoio irrestrito à vereadora Ireuda Silva (Republicanos), vítima de racismo nas redes. “Esse debate é sobre direitos humanos”, afirmou.