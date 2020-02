Movimento de pessoas no Shopping da Bahia tem alta de 12%

O baiano gosta de shopping. A comodidade para estacionar, o conforto de um ambiente climatizado e isso tudo somado à possibilidade de ir às compras em segurança são atrativos que ajudam a explicar porque os centro de compras são um sucesso por aqui. Exemplo disso tudo é o aumento na movimentação de pessoas no Shopping da Bahia no ano passado. O fluxo de pessoas cresceu 12% em 2019, na comparação com o ano de 2018.

Para efeito de comparação, o Iflux – indicador da Mais Fluxo e do Ibope Inteligência para medir o fluxo de pessoas em shopping centers em todo o Brasil – encerrou 2019 com crescimento de 3,6% em relação a 2018.

“Nós acreditamos que foi um grande resultado, até pelo momento da economia brasileira, e nos sentimos muito felizes com este crescimento. Mas estamos trabalhando para que possamos ter um bom desempenho também agora em 2020”, afirmou em primeira mão o superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira. Ele esteve ontem na sede da Rede Bahia, onde foi recebido pelo presidente do Conselho do grupo de comunicação, Antonio Carlos Júnior e a diretora do CORREIO, Renata Correia.

Wilton Oliveira acredita que o bom desempenho do mais tradicional shopping baiano deverá voltar a ser positivo em 2020.

“Estamos trazendo várias novidades. Devemos manter a pegada de 2019, com investimentos na área gastronômica. Inauguramos o restaurante Farid recentemente, a Priscila Diniz (confeitaria)”, lembrou.

O superintendente do Shopping da Bahia acredita que um dos destaques do ano será a inauguração de três novas salas de cinema – duas deluxe e uma com a tecnologia Imax, que se destaca pela qualidade da imagem. O espaço será inaugurado agora em março.

“A partir de agora teremos dois cinemas dentro do shopping. O atual continua onde está e faremos um novo em outra ala. Foi necessário fazer este investimento para suprir uma demanda que nós tínhamos, de um cinema deluxe, mais premium”, explicou o superintendente do Shopping da Bahia.

Para atrair cada vez mais o público infantil, a aposta é no espaço da Noelândia, deverá receber ações no decorrer do ano, e não apenas no período natalino. “Este é um ano que promete muito para o nosso grupo planejou muita coisa bacana. O público está voltando ao shopping e nós estamos preparados para recebê-los da melhor maneira possível”, promete.