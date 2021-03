Movimento ‘Impacta Mais’ pede doações e amplia repasse a empreendedores negros

O Fórum de Investimentos e Negócios de Impacto – Impacta Mais - que atua desde 2014 em apoio a projetos de organizações dinamizadoras desenvolveu uma metodologia para potencializar, reerguer e dar visibilidade a 30 negócios de empreendedores e empreendedoras negros que já geram impacto na periferia baiana.

A medida visa especialmente aqueles que resolvam problemas de áreas afetadas pela pandemia. O “matchfunding” é um modelo de “crowdfunding”, ou seja, é um tipo de financiamento coletivo, em que ocorre a participação de uma empresa ou instituição. Por isso, a cada R$ 1 real doado, a Impacta Mais triplicará o valor.

O movimento também destaca que sua missão é contribuir na elevação do PIB da Bahia, dando visibilidade e fortalecendo os negócios. Para ajudar com as doações acesse: www.benfeitoria.com/pib