Movimento intenso antecipa homenagens aos mortos

Para os fãs do cantor Raul Seixas, sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, o Dia de Finados não é apenas de melancolia, mas também de festividades. Todo ano, muitos se reúnem no mesmo local para prestar homenagens ao artista. O dono da floricultura que o diga.

Mas, este ano, os clientes de Manoel Almeida, 57, preferiram começar as homenagens antes da hora. Devido ao feriado, a busca começou desde a sexta (29) para os que tinham o intuito de viajar ou de evitar as aglomerações, e, na véspera da data, o florista teve que pedir ao fornecedor, às pressas, por mais flores.

“O movimento está muito maior do que no ano passado, nem se compara. Não cheguei a comprar a mesma quantidade de flores que comprei em 2019, cerca de 70% do que eu comprava antes. Mas nem chegou ainda o Dia dos Finados e já vendi 70% do que comprei”, disse ele ontem.

Com os altos números da pandemia em 2020, os cemitérios da cidade limitavam a entrada de pessoas e faziam campanhas para evitar visitantes. Por isso, no caso de trabalhadores como Manoel, o jeito era se adaptar. Ele criou um número de WhatsApp para que as pessoas fizessem os pedidos e ele mesmo colocava as flores nas lápides, mandando uma foto para que o requisitante pudesse se certificar de que sua homenagem tinha “chegado bem”.

Fez isso em casos esporádicos este ano, mas nunca deixou de ter clientes como Paulo César Brito, 68, que não deixou de prestar condolências presencialmente nem no ano passado. Mas, para não dizer que não tomou suas devidas precauções na visita aos pais, seu Paulo foi ao local ontem, quando a aglomeração foi menor.

“Meus pais estão enterrados aqui e, desde 2007, eu os visito, moro na cidade, tenho obrigação. Em alguns anos, quando não posso, vêm os meus irmãos, somos quatro. Mas não deixamos de vir”, contou, enquanto pagava pelas tulipas de Manoel.

No Cemitério Campo Santo, na Federação, não havia muita gente. O auxiliar de portaria Renato Conceição relatou que, durante a manhã e no início da tarde desta segunda (1), a movimentação havia sido intensa. “O pessoal aproveitou hoje para não vir amanhã, que é quando vai lotar mesmo”, disse.

Foi o horário em que as irmãs Maria Zenaide e Elita Rocha se sentiram confortáveis para visitarem o pai. Desde 1985, elas mantêm a tradição, mas, em 2020, evitaram o tumulto. “A pandemia ainda não acabou, então viemos hoje [ontem]. E homenagem a gente presta todos os dias, não precisa ser no Dia dos Finados. O importante é a lembrança e a oração”, disse Maria Zenaide.

Em anos anteriores à pandemia, o Cemitério Campo Santo já registrou um público estimado em mais de 30 mil pessoas durante a semana que antecedia o Dia de Finados. No ano passado, o local recebeu aproximadamente 1.300 pessoas entre as 6h30 e as 17h no dia 2 de novembro.

Segundo o gerente do Campo Santo, Roberto Guimarães, devido à vacinação e redução de óbitos por covid-19, a expectativa é que esse ano seja registrado um número aproximado de 4 a 5 mil pessoas, com maior volume no período da manhã, entre as 7h e 13h.

“Ainda precisamos manter todos os cuidados, mas podemos nos considerar vitoriosos por termos sobrevivido a dias tão difíceis. Esse é um momento de reflexão, de lembrarmos dos nossos entes queridos e de valorizarmos a graça que é estar vivo”, ressaltou Guimarães.

