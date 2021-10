Movimento nas estradas baianas deve crescer 30% por conta do feriadão

O movimento de carros nas rodovias federais que cortam a Bahia deve crescer em torno de 30%, a partir dessa sexta-feira (29). A estimativa é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que dará início à zero hora de sexta-feira (29) a Operação Finados 2021 na Bahia. Com cinco dias de atividades a operação termina às 23h59 de terça-feira (02) e o foco será direcionado para ações que promovam a segurança viária para todos que vão transitar pelas rodovias e estradas federais que cortam o estado.

A previsão é que o fluxo dos veículos nas rodovias aumente nesses cinco dias de feriado prolongado. O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de sexta-feira (29) e na manhã de sábado (30). Já o retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de terça (02).

Segundo a PRF, feriado prolongado é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos. Por isso, os policiais reforçarão trechos estratégicos nas 23 Brs que cortam o estado, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito.

Nesse período, a fiscalização e o policiamento orientado serão intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Durante o período da operação, as ações serão direcionadas as fiscalizações para condutas que provocam índices elevados de morte nas rodovias, como ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante.

Também estão entre os focos das equipes da PRF, fiscalizações específicas a veículos de carga. Em virtude do tamanho dos veículos e do peso relacionado às cargas transportadas por eles, os acidentes que envolvem veículos de carga geralmente têm maiores proporções e geram maior gravidade das lesões ou a morte dos envolvidos, o que faz com que haja uma maior preocupação com o estado de conservação destes veículos. Durante as abordagens serão verificados o correto funcionamento do sistema de freios, o estado de conservação dos pneus e demais equipamentos obrigatórios, as condições de amarração das cargas e o cumprimento do tempo de direção do motorista profissional pelos condutores.

Em relação aos veículos de duas rodas (motocicletas e similares) será dada atenção especial a itens de segurança como o uso obrigatório do capacete para todos os ocupantes; uso correto dos retrovisores; sistema de iluminação e equipamentos obrigatórios.

O enfrentamento à criminalidade será intensificado nesse período para evitar assaltos, porte ilegal de arma, contrabando, receptação de veículo roubado e tráfico de entorpecentes. A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime para intensificar essas ações.

Orientações de Segurança

A PRF alerta que uma viagem segura começa antes de pegar a rodovia. Para o motorista que pretende viajar neste feriado, é essencial que faça a manutenção preventiva do seu veículo, verificando freios, suspensão, pneus e conferindo se possui todos os equipamentos obrigatórios, como estepe, macaco, chave de roda e triângulo.

Uma das dicas é utilizar sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças.

Ainda de acordo com a PRF, uma atitude segura muito importante que o motociclista não deve esquecer é usar o capacete sempre que conduzir. O passageiro também não deve ignorar o uso do capacete. Sempre com a viseira baixa, quem usa a moto na rodovia evita que insetos, fumaça e poeira afetem sua visão.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.

As ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura.

Neste feriado não haverá restrição de tráfego para os veículos de carga com dimensões e peso excedentes.

Resultados

O Balanço final da Operação Finados 2021 está previsto para ser divulgado até o início da tarde de quarta-feira (03).

A Polícia Rodoviária Federal deseja um bom feriado a todos e reforça que o condutor deve manter atenção constante ao trafegar no trânsito.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.