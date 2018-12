Movimento pela paz reúne centenas no Campo Grande

Não à toa, o Movimento Você e a Paz acontece a poucos dias dos festejos natalinos, há 21 anos, na Praça do Campo Grande, Centro de Salvador. Em mais uma noite de muita luz, o local recebeu, nesta quarta-feira (19), centenas de pessoas de várias partes da cidade. Em meio à iluminação de fim de ano, idosos, crianças e adultos confraternizaram na festa, que reuniu representantes de várias religiões em uma campanha que, assim como o Natal, "inspira o amor".

Idealizado pelo médium Divaldo Franco e presente em 11 países, o Movimento Você e a Paz passou, ainda, pelo Shopping da Bahia, Farol da Barra e Dique do Tororó, nos dias 12, 14 e 16 de dezembro. O encerramento da edição 2018, nesta quarta-feira, foi feito pela jornalista Camila Marinho e contou com a presença de líderes religiosos, além de apresentações da banda da Polícia Militar e do cantor Nando Cordel.

Anfitrião, o médium Divaldo Franco comentou com o CORREIO que, quando idealizou a campanha, aos 70 anos, queria ofertar atenção e amor. Hoje aos 91, Divaldo garante que "se não estivermos bem conosco, jamais estaremos bem com o próximo".

"O objetivo é demonstrar que a paz é possível. Mas essa paz é interior. Por isso, o nome, 'Você e a paz'. O Brasil não está em paz. O número de mortes por acidentes de trânsito e assassinatos ultrapassa 120 mil anualmente, então não estamos em paz. Nosso movimento não tem cor religiosa, nem compromisso político. Nosso papel é trabalhar por uma civilização mais feliz", destacou.

Aniversariante do dia, a servidora pública Maria da Conceição, 62, escolheu celebrar a vida no evento. Todos os anos, há pelo menos cinco, é no Campo Grande que Maria costuma comemorar a data. Católica, ela acredita que "o Natal aproxima as pessoas, pois é um momento de reflexão".

Divaldo Franco é o idealizador do Movimento Você e a Paz (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

"Muitas vezes, a gente acaba pesando problemas, desentendimentos, coisas negativas. Eu sempre sinto muita paz com a pregação dele [Divaldo Franco], acho que independente de religião, a palavra de Jesus é paz", afirmou a aniversariante. Moradora de São Cristóvão, Maria disse que pegou três conduções, entre ônibus e metrô, para chegar ao Centro.

De longe

Moradora de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, a assistente administrativa Camila Barbosa, 27, levou o filhinho, o pequeno Romero, de 5 meses, para prestigiar as cores natalinas.

Após duas horas da viagem de carro, o bebê, no entanto, não aguentou chegar acordado. No colo da mãe, parecia dormir embalado ao som das músicas natalinas que ecoavam na Vila de Natal.

"Valeu a pena a espera. Está tudo muito bonito. É uma pena que ele [Romero] não esteja acordado pra ver", brincou Camila, que estava acompanhada da irmã, a assistente social Isadora Barbosa, 25, e da mãe, a dona de casa Ronélia Barbosa, 60.

"É realmente muito bonito, mágico. Primeira vez que a gente vem ver o Campo Grande no Natal", comentou Isadora, acrescentando que precisou estacionar o carro no Hospital das Clínicas, no Canela, devido ao movimento na região.

Cristiane fez questão de levar toda a família ao Campo Grande (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Moradoras da Liberdade, as primas Emile Silva, 18, Larissa Falcão, 19, e Rafaela França, 21, também fizeram questão de ver de perto a iluminação. Mãe da pequena Maria Flor, 4 meses, Larissa contou que a filhinha manteve os olhos bem atentos a cada detalhe da decoração.

No colo da amiga de Emile, a garotinha dividia a atenção entre o pisca-pisca e o priminho Levi, 6 meses, filho de Rafaela. "Os dois estão aí ligados em tudo desde a hora em que chegamos", comentou a avó, a recepcionista Cristiane Cardoso, 46. E como Natal bom é Natal com família reunida, a aposentada Maria dos Anjos, 60, bisavó das crianças, também fez questão de participar.

"Claro que eu tinha que vir. A gente pegou um engarrafamento pra chegar, mas tudo bem, tá tudo lindo", acrescentou a aposentada, enquanto corria para sair em mais uma selfie.