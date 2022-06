Movimento Sem Teto ocupa prédio no Jardim de Alah neste sábado

O Movimento dos Sem Teto de Salvador (MSTS) ocupou, na manhã deste sábado (25), o antigo Hotel Atlântico, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, no Jardim de Alah, em Salvador.

O hotel vinha sendo usado nos últimos anos pelos integrantes do MSTS que também pertencem à Associação de Catadores de resíduos, servindo para moradia e formação profissional de pessoas sem-teto na área de reciclagem de resíduos.

O MSTS destaca o atual momento do Brasil, com alta nos preços e pessoas com dificuldade para pagar o aluguel diante do cenário econômico.Também reforça que Salvador tem grande população vulnerável vivendo em ocupações e periferias, com destaque para mulheres negras.

Na ocupação, estão 45 famílias chefiadas por mulheres negras, diz o movimento.