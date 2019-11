Movimento Slow Food vai realizar um mega evento na Fonte Nova em junho de 2020

(Divulgação)

Movimento Slow Food está presente em 160 países

Salvador foi o destino escolhido pelo movimento Slow Food para receber a primeira ação na Bahia. O projeto, criado na Itália por um grupo de ativistas na década de 1980, com o propósito de defender as tradições regionais, como a agricultura familiar e a gastronomia, promoverá entre os dias 11 e 14 de junho, na Fonte Nova, o Terra Madre Brasil que vai reunir produtores rurais, chefs de cozinha, nutricionistas, pesquisadores e toda a cadeia de alimentos, além do público em geral que terá a oportunidade de adquirir produtos, apreciar pratos da cozinha brasileira e de conhecer o movimento que preza pelo consumo saudável e prega um ritmo de vida mais lento.

Jabuti & Djanira

Indicada para o Prêmio Jabuti na categoria Biografia, Documentário e Reportagem pelo livro Jorge Amado: Uma Biografia, a jornalista e escritora baiana Joselia Aguiar já está debruçada sobre o próximo personagem que irá biografar. Desta vez, a personalidade brasileira a ganhar uma obra da autora será a artista plástica Djanira (1914-1979). Coincidência ou não, Amado e Djanira, tinham uma relação próxima. Foi a ela que o escritor baiano encomendou o mural Candomblé que ele tinha na sua casa em Salvador.

(Divulgação)

Josélia Aguiar começou a pesquisa sobre Djanira em 2016

Oropa, França e Bahia

Depois de fazer história na Ceasa do Rio Vermelho com a loja de artesanato brasileiro Oropa França e Bahia – que fechou as portas por não suportar os altos custos do mercado – a atriz Rita Assemany vai reeditar a lojinha num novo formato. A ideia é instalar pequenas estantes em espaços como hotéis, restaurantes etc com peças de artesãos. O piloto já está sendo montado na Republica AF, no Pelourinho, mas a criadora da marca, que acabou de chegar de uma semana de garimpo no Cariri, no Ceará, carregada de belíssimas peças, está aberta a propostas.

(Divulgação)

O artesanato brasileiro é o foco da loja da atriz Rita Assemany

Hiper-realismo

A arte do paulista Giovani Caramello será exposta na Caixa Cultural Salvador de 20 de novembro a 26 de janeiro. A exposição Hiper-realismo no Brasil reúne 10 obras - entre esculturas e maquetes que reproduzem figuras humanas extremamente expressivas – que pertencem a coleções particulares, foram reunidas especialmente para esta mostra pelo curador Thomaz Pacheco. A abertura será no próximo dia 19, às 19h.

(Divulgação)

Giovani Caramello realiza primeira incursão de sua obra pelo Nordeste

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

A soteropolitana Marcela Amorim estudou comunicação na Unifacs

Formada em Comunicação Social e pós-graduada em Roteiro, Marcela Amorim começou a carreira no final dos anos 1990 dirigindo programas televisivos e vídeos nas principais emissoras baianas. Já no ano 2000, ela criou a Colorbar e de lá para cá, ampliou as produções de filmes publicitários, institucionais e produziu conteúdo audiovisual para redes sociais. Hoje, sua empresa tem como diferencial o uso de equipamentos com tecnologia em 4K, que garantem maior qualidade de fotografia e áudio nos filmes. Ao longo desses mais de 20 anos na área de audiovisual, ela atende, atualmente, pequenas e grandes empresas com serviços de criação, roteiro, captação e finalização. Mas sem abrir mão da escrita de projetos de programas, quadros e transmissões. “O conteúdo audiovisual está cada dia mais presente na palma das nossas mãos com o uso dos smartphones, torná-lo atraente é o nosso grande desafio”, diz. Ao longo de sua carreira, a baiana cravou sua assinatura em Programas como Aprovado, Sente o Som e quadros do Mosaico Baiano (Rede Bahia) além de participações em produções do canal Multishow e transmissões ao vivo, como as do Festival de Verão.

Viva aos amigos

Prefaciado pela jornalista e poeta Kátia Borges, o livro Os Onipresentes, marca o retorno do escritor Márcio Matos à literatura após um longo hiato. A obra, que é o quarto na carreira do autor, trata do amor entre um grupo de amigos. O lançamento está marcado para o próximo dia 13, às 19, no Berro D´água.

(Divulgação)

Márcio Matos lança quarto livro da sua carreira

Volta ao mundo

E por falar em Literatura, o velejador Aleixo Belov lança, no próximo dia 27, às 18h, no Yacht Clube, o livro Alaska - Muito Além da Linha do Horizonte. A história narra os momentos mais marcantes de sua quinta volta ao mundo, a bordo do veleiro Fraternidade.

(Foto:Leo Papini/Divulgação)

Aleixo Belov vai montar fundação e museu com seu nome no Carmo

Mais +

Privilégio e orgulho para nós baianos termos em cena um ator com Harildo Deda, que esta semana completou 80 anos, atuando com paixão e extraordinário talento no teatro, cinema e televisão. Durante toda esta semana, o artista foi celebrado nas redes sociais pelos colegas, amigos e colaboradores. Merecidamente! Afinal, é um grande mestre da dramaturgia brasileira!

Foto:TV Globo/Divulgação)

Harildo Deda em cena da novela Gabriela

Menos –

E o óleo continua se espalhando pelo litoral baiano e ameaçando a vida marinha sem que até agora se encontre uma solução para deter o desastre. O que mais se temia, a chegada das manchas em Abrolhos, aconteceu. A Marinha confirmou a chegada de pequenos fragmentos na região e enviou embarcações para a evitar que o petróleo chegue ao Parque Nacional dos Abrolhos, a primeira unidade de conservação marinha do país.As visitas ao local estão suspensas.