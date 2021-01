MP-BA denuncia secretário de saúde de Barra do Mendes por furar fila da vacinação

O Ministério Público do Estado (MP-BA) entrou com uma ação civil contra o secretário municipal de Saúde de Barra do Mendes, no Centro-Norte baiano. A ação contra Carlos Alves de Araújo foi ajuizada na última sexta-feira (29), porque o gestor teria furado a fila da vacinação contra covid-19 na cidade.

Segundo o MP, o secretário não pertence ao grupo prioritário da primeira fase de vacinação contra a Covid-19 e, mesmo assim, já foi vacinado contra o novo coronavírus.

Na avaliação do promotor de Justiça responsável pela ação, Marco Aurélio Amado, o secretário violou os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, desrespeitando os protocolos dos Planos Nacional e Estadual de Imunização contra a Covid-19.

“O réu tem 71 anos, mas não vive em instituição de longa permanência, não é indígena, tampouco trabalhador da saúde ou membro de povo ou comunidade tradicional ou ribeirinha. Apenas, sem qualquer justificativa plausível, pois sem base em lei ou no planejamento governamental escrito, colocou-se à frente de todos, em afronta à impessoalidade, à moralidade e à eficiência”, disse Amado

O promotor solicitou, ainda, que o secretário seja impedido de tomar a segunda dose da vacina, o que não deve ocorrer sob pena de novo ato ilícito. O MP pediu também que a imagem do secretário seja desvinculada de todos os atos de campanha de vacinação até sua finalização, sob pena de aplicação de multa diária a ser imputada ao gestor pessoalmente.

Nenhum representante da prefeitura de Barra do Mendes foi localizado para emitir posicionamento sobre o caso.