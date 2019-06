MP cobra governo sobre destino do antigo Centro de Convenções

Cobrança indigesta

O Ministério Público estadual (MP) cobrou do governo Rui Costa (PT) os planos para o antigo Centro de Convenções, fechado desde 2015. Em ofício enviado à Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) na última semana, a promotora de Justiça Patrícia Medrado questiona quais medidas serão tomadas pela administração quanto à destinação do espaço, totalmente abandonado após o desabamento parcial ocorrido na noite do dia 23 de setembro de 2016. Em paralelo, a Central de Apoio Técnico (Ceat) do MP está perto de concluir um parecer sobre as causas que o levaram à ruína.



Fora do baralho

O governador já descartou por completo a possibilidade de recuperar o espaço e nem definiu ainda o que fazer com ele. Amanhã, Rui Costa embarca para a Espanha. Garante que vai buscar interessados em investir em um novo equipamento na Cidade Baixa, embora a prefeitura deva inaugurar no fim deste ano o Centro de Convenções de Salvador, que está sendo erguido na orla da Boca do Rio.

Sorrindo à tôa

Enquanto isso, o trade turistico comemorou o resultado da licitação sobre empresa que irá gerir o novo Centro de Convenções, vencida pela GL Eventos. experiência da emFora a experiência da empresa na área, lideranças do setor acham que a celeridade é importante para atrair eventos em curto e médio prazos.

Lupa na mão

As contas da União dos Municípios da Bahia (UPB) estão sob a mira de promotores e procuradores de Justiça na Bahia. Um grupo deles apura se é legal a entidade ficar desobrigada de apresentar balanço financeiro ao Tribunal de Contas do Município. A investigação é desdobramento de irregularidades administrativas encontradas em contrato firmado pela UPB com um escritório de advocacia.

Laços de família

A nomeação de três parentes de políticos do PP na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) está causando revolta nos servidores da pasta. Sobrinhos do vice-governador João Leão e do deputado Eduardo Salles, além de um parente do secretário de Infraestrutura Leonardo Góes, foram nomeados para cargos de chefia e recebem entre R$ 6 mil e R$ 8 mil.

Batata quente

Uma audiência pública sobre o Planserv foi marcada pelo Ministério Público para depois de amanhã, às 14h. A Promotoria irá apresentar as medidas propostas contra o que classifica como “deficiência de prestação de serviços do plano” dos servidores públicos estaduais e afirma estar perto de um termo final.

Reforço milionário

O Ministério da Saúde destinou R$ 48 milhões a 59 cidades da Bahia para incrementar o chamado Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). A quantia deve ser aplicada em ações e serviços de saúde do SUS. A capital baiana receberá R$ 830 mil.