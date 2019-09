MP convoca concessionárias de Salvador para discutir serviço de despachantes

A regularidade do serviço de despachantes e de confecção de placas de identificação de veículos na Bahia vai ser discutida durante uma audiência que será realizada, às 14h desta quinta-feira (26), no auditório do Ministério Público estadual, em Nazaré. Com o objetivo de evitar fraudes contra consumidores e sonegação fiscal, a audiência, realizada pela 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, convidou 24 concessionárias de veículos de Salvador.

De acordo com o promotor de Justiça Olimpio Campinho, que presidirá a audiência, o encontro servirá para alertar as concessionárias sobre sua responsabilidade em relação aos serviços terceirizados dos despachantes. Ainda de acordo com ele, é importante que os consumidores exijam a nota fiscal do serviço de despachante e da placa, emitidas em seu nome, para que não sejam lesados.

Termos de ajustamento de conduta foram firmados pelo MP, a partir de 2015, com cada uma das concessionárias com o objetivo de assegurar a transparência nesses serviços, mas, de acordo com o promotor, “há notícias de que os despachantes estão enganando os consumidores”.

Segundo Olimpio Campinho, o encontro reforçará a importância do cumprimento do TAC. “As concessionárias podem ser responsabilizadas por eventuais fraudes e prejuízos ao consumidor caso o problema persista”, frisou.