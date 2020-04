MP de São Paulo pede investigação para apurar denúncias contra Prior

O Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de inquérito policial para apurar as denúncias de estupro contra Felipe Prior, participante do Big Brother Brasil 20.

"O MPSP requisitou instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. O caso está sob sigilo", disse o Ministério Público através da assessoria.

Felipe Prior é acusado de estupro por pelo menos três mulheres. Os casos foram relatados em matéria publicada na revista Marie Claire, nesta sexta-feira (3). Os crimes teriam acontecido em festas universitárias em 2014, 2016 e 2018.

Na última quinta-feira (2), a juíza Patrícia Álvares Cruz, do Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo, negou o pedido de medidas protetivas de supostas vítimas de estupro.

O pedido incluía também a proibição de contato com as testemunhas que participam da notitia criminis, protocolada no Fórum em 17 de março pelas advogadas Maira Pinheiro e Juliana de Almeida Valente, representantes das mulheres.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Felipe Prior afirmou "não tomou conhecimento do teor de acusações de crimes que jamais cometeu, e que jamais cometeria".

Prior afirmou ainda que é inocente e agradeceu o carinho e apoio que tem recebido dos fãs.