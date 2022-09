MP diz que acompanha caso de briga entre torcedores de organizadas em Salvador

O Ministério Público estadual informou nesta segunda-feira (5) que todo material referente ao caso da briga entre torcedores organizados em São Caetano, ontem, foram encaminhados pelo Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim) para o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) para avaliação e tomada das medidas cabíveis na esfera criminal.

Isso inclui os vídeos que circulam nas redes sociais, segundo o MP. O órgão também vai acompanhar o caso na esfera cível, através das promotorias de Justiça de defesa do consumidor na capital.

Entre as medidas avaliadas estão responsabilização de dirigentes e das próprias torcidas organizadas, para garantir o direito dos consumidores que frequentam eventos esportivos.

Motorista é procurado

A Polícia Civil já identificou e está procurando o dono do carro que foi filmado atropelando torcedores em um conflito violento entre integrantes das organizadas Os Imbatíveis, do Vitória, e Bamor, do Bahia, domingo (4), no bairro de São Caetano. "O veículo foi identificado, já temos a identificação do proprietário e já temos confirmação que era o autor. Ele se encontra até o momento foragido", disse o delegado Jorge Figueiredo, nesta segunda-feira (5), em uma entrevista coletiva da Polícia Civil.

"Duas pessoas foram autuadas em flagrante por tentativa de homicídio. O veículo foi identificado, responsável pelo atropelamento, o proprietário (foi) identificado e encontra-se nesse momento foragido. E as diligências continuam", reforçou, dizendo que o carro já foi apreendido e passou por perícia.

"Três pessoas foram atropeladas, encontram-se hospitalizadas, graças a Deus sem risco de morte, mas o motorista será responsabilizado pela sua ação, penalmente, por tentativa de homicídio e muito provavelmente por omissão de socorro", diz o delegado. Não há confirmação se o motorista tem ligação com alguma torcida organizada.

Ele explicou porque duas das 54 pessoas detidas foram presas em flagrante. "Ao longo da instrução, da oitiva das pessoas, ficou confirmado que dois deles teriam participado diretamente da agressão. Após o atropelamento, quando as vítimas já se encontravam ao solo, um em especial arremessou uma pedra na cabeça de uma das vítimas e o outro responsável por um chute na cabeça, assumindo o risco", acrescentou.

Os outros 52 torcedores que foram conduzidos à delegacia foram ouvidos. "Foram lavrados procedimentos ou por porte de arma branca, com base no Estatuto do Torcedor, por promover tumulto. Vale destacar que boa parte dos conduzidos no momento da abordagem se encontravam com metal, pedaços de pau, de ferro, arma branca, faca, com pedras. Uma parte até com drogas", explicou o delegado.

Segundo a polícia, os membros das duas torcidas marcaram o encontro para brigar. O episódio aconteceu nas proximidades do Largo da Argeral, na Avenida Nestor Duarte, no bairro de São Caetano. Os golpes foram deferidos após os três torcedores terem sido atropelados por um carro, que deu ré em alta velocidade contra o grupo da Bamor, que estava em menor número no momento do confronto. A polícia informou que o carro foi apreendido na localidade da Baixinha de Santo Antônio.