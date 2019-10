MP diz que não há greve da PM na Bahia e fala em 'sensação de insegurança'

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) afirmou estar acompanhado e atuando para investigar os crimes ocorridos na cidade nos últimos dias. Em entrevista coletiva à imprensa,o procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio de Operacional de Segurança Publica Geder Gomes buscou tranquilizar a população.

“Pelo que o Ministério Público está apurando, o funcionamento da Polícia Militar está absolutamente dentro dos parâmetros de normalidade. Não há a chamada paralisação, nem sequer se deve ventilar a palavra greve. O que há é uma movimentação de algumas pessoas e atos que costumam gerar a sensação de insegurança. Algumas pessoas estão agindo e colocando a população com sensação de uma situação de insegurança”, disse o procurador.

O procurador disse ainda que todas as condutas criminais ocorridas nos últimos dias estão sendo monitoradas pelo órgão. “Essas condutas que estão sendo praticadas, no âmbito criminal principalmente, estão sendo monitoradas de perto pelas equipes do Ministério Público. As ações civis e criminais já estão sendo gestadas. Estamos analisando a possibilidade de enquadramento na Lei de Segurança Nacional de alguns desses atos”, afirmou.

Questionado, o coordenador disse que não pode revelar quantas pessoas estão sendo investigadas e destaca que uma possível ligação dos delitos com o movimento dos policiais ainda está em investigação

“Que a população se tranquilize. Do ponto de vista da atuação do MP, está clara a situação, nao há greve, não tem porque estarmos aterrorizados, agirmos ou termos sensação de insegurança”, finalizou Geder.

* Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro