MP diz que Uneb não suspendeu edital para contratação de professores

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou nesta quarta-feira (11) que a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) não suspendeu o edital de processo seletivo para contratação de professores, ao contrário do que o órgão havia informado ontem.

Segundo o MP, a instituição atendeu a recomendação do MP-BA que orienta medidas para cumprimento do sistema de cotas raciais, retificando o edital, com a inclusão da reserva legal de 30% do total de vagas para candidatos negros. A alteração aconteceu antes o início das inscrições, que foi na segunda (9), e continua aberto.

O MP-BA expediu uma recomendação no dia 27 de abril para que as instituições cumprissem corretamente o sistema de cotas nos concursos para docentes, respeitando a determinação legal de reserva de 30% da totalidade de vagas para candidatos negros. Após uma reunião no último dia 5, o Ministério expediu uma nova recomendação, detalhando as medidas a serem cumpridas.