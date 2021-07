MP investigará vacinação de Thyane, casada com Safadão, para saber se furou fila

O Ministério Público do Ceará (MPCE) abrirá procedimento para investigar a vacinação da influencer Thyane Dantas, imunizada contra a Covid-19 na manhã de ontem, 8. Internautas acusaram a esposa do cantor Wesley Safadão de ter furado a fila da vacinação em Fortaleza. Capital cearense está imunizando pessoas nascidas em 1989, mas Thyane nasceu em 1991 e conseguiu ser imunizada com a Janssen, de dose única. O Ceará tem recebido poucas doses de vacina, o que ameaça a meta de vacinar todos os adultos com a primeira dose até agosto.

Apontada como "possível caso de fura-fila" da vacinação, o fato será investigado por Ricardo Rabelo, promotor do órgão público e integrante da área da saúde do MPCE. Em nota, o órgão público informou que oficiará a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) solicitando detalhes sobre o fato - incluso a lista de vacinados, horário de vacinação do casal e informações a respeito das "sobras" de imunizantes. Informações sobre os servidores responsáveis pelo preenchimento dos cartões e pela aplicação da vacina também serão solicitadas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também instaurou processo para averiguar o caso. Informação foi confirmada ao O POVO. Pasta ressaltou que segue o Plano de Vacinação Nacional e as normas técnicas pactuadas na Comissão Intergestora Bipartide (CIB).

Os internautas também questionaram a vacinação do cantor Wesley Safadão. O artista de 32 anos compartilhou nas suas redes sociais o momento que recebeu a vacina contra a Covid-19 junto à esposa. Dentre os apontamentos da web, estão a de que o cantor foi convocado para receber o imunizante no Centro de Eventos. No entanto, a aplicação ocorreu em um dos shoppings escalados para vacinação na Capital, um dos pontos que estavam estavam aplicando a vacina da Janssen, que tem apenas uma dose.

Como que a Thyane, nascida em 91, sem estar com o nome em nenhuma lista, seja de grávidas ou população geral, tomou essa vacina? Como que o Wesley Safadão estava agendado p tomar no Centro de Eventos e foi tomar no shopping que tinha justo a Janssen - dose única? https://t.co/iml1upxWvj — Cecília (@ceciliamartinn) July 8, 2021

Em nota, a assessoria de Wesley Safadão declarou que a influencer recebeu o imunizante pela estratégia de imunização conhecida como "xepa". Mas o prefeito de Fortaleza, Sarto (PDT), rebateu a influencer em suas redes sociais. Segundo ele, não houve a aplicação de doses remanescentes da vacina contra a Covid-19 antes das 17 horas. Thyane tomou a vacina na manhã da quinta-feira, 8.

Em suas redes sociais, Sarto comunicou que a equipe da Saúde busca pelo aproveitamento integral das vacinas. Segundo ele, em casos de sobra de doses remanescentes, após a finalização das atividades de imunização, os vacinadores podem buscar nas imediações pessoas que estariam aptas a receber o imunizante. O prefeito, no entanto, ressaltou que a aplicação da dose tem como base o público alvo vigente, além de priorizar sempre a maior idade.

Hoje, 9, Fortaleza não está aplicando D1 por falta de estoque. Na Capital, interrupção da primeira dose já tinha ocorrido na quarta-feira, 7, quando só houve aplicação de segunda dose. Público geral voltou a ser agendado ontem, 8, para receber primeira dose.

Novos agendamentos, de acordo com o prefeito José Sarto (PDT), dependem da chegada de novos lotes. Sarto destacou que a quantidade prevista na nova remessa para Fortaleza é reduzida. Um lote com vacinas CoronaVac chegou ao Ceará na madrugada desta sexta-feira. As 32.600 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan desembarcaram no Aeroporto de Fortaleza por volta das 2h30.

As informação são do jornal O Povo